"سبوتنيك" تستقبل وفدا من وكالة الأنباء الإماراتية وبحث تبادل الخبرات

دبي - محمود عبدالرازق - ورحبت وكالة "سبوتنيك" بالوفد الإماراتي وثمّنت تطور دور الإمارات السريع اقتصاديا وعلميا في جميع المجالات.

وقيّم الطرفان، خلال الاجتماع، العلاقات الروسية الإماراتية التي تشهد أحسن مستوياتها في الوقت الحالي.

وبدوره، أشاد المدير التنفيذي لوكالة الأنباء الإماراتية، محمد جلال الريسي، بقوة وكالة "سبوتنيك" في مجال الأخبار مؤكدا أنها من المؤسسات القوية التي لها قيمة إعلامية في إعداد التقارير المصورة".

واتفق الطرفان خلال الاجتماع على بناء علاقات استراتيجية بين وكالتي الأنباء الروسية "سبوتنيك" وكالة الأنباء الإماراتية.

كما أكد الجانبان على ضرورة التعاون المشترك في مجال نشر الأخبار.

وبحث الجانبان فكرة تنفيذ ورشات تدريبية وتبادل الخبرات في مجال التدريب والتعليم الأكاديمي في المجال الإعلامي، المهنة التي تجمع الوكالتين.