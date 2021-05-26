شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يدعو للبدء بمسار سياسى برعاية الرباعية الدولية لإنهاء الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أهمية البدء الفوري بمسار سياسي ترعاه الرباعية الدولية وفق الشرعية الدولية، ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن ذلك جاء خلال استقبال عباس اليوم الأربعاء وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، حيث أطلعه على آخر مستجدات الأوضاع وأهمية العمل على وقف اعتداءات المستوطنين المدعومين بقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وضرورة العمل على ثبيت التهدئة في كامل الأراضي الفلسطينية، ودعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة.

وثمن الرئيس عباس الدعم البريطاني في مجال بناء المؤسسات والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، مؤكدا ضرورة أن تلعب بريطانيا دورا في دفع جهود السلام وفق الشرعية الدولية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني، موقف بلاده الداعم لحل الدولتين واستعداد بريطانيا لدعم جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومواصلة العمل على دعم الشعب الفلسطيني وبناء مؤسساته واقتصاده.