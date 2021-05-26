شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بالقاهرة: توافد قوافل المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح البرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سفارة فلسطين لدى مصر، أن قوافل المساعدات الميدانية والإغاثية والطبية من دول المغرب وتونس والكويت وأوكرانيا، تتوافد إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري، لدعم ومساندة أبناء الشعب الفلسطيني، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأعرب سفير فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا" اليوم الأربعاء عن شكر وتقدير الرئيس محمود عباس، إلي الدول الداعمة للحقوق الفلسطينية، والتي سارعت للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته.

وجدد السفير دياب اللوح، الشكر إلى مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي بادر بتسيير قوافل الإغاثة والمساندة للشعب الفلسطيني، بعد العدوان الغاشم الذي تعرض له قطاع غزة، كما سهل تسيير قوافل الإغاثة عبر الأراضي المصرية وصولا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

كما توجه السفير اللوح بالشكر باسم القيادة والشعب الفلسطيني إلى شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، الذي سير أكبر قافلة إغاثة في تاريخ الأزهر اتساقا مع الدور المصري الرائد والمواقف المشرفة في دعم نضال الشعب الفلسطيني.