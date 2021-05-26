شكرا لقرائتكم خبر عن فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال التلفزيون السوري، إن لجان الاقتراع فتحت أبوابها أمام السوريين صباح اليوم الأربعاء، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2021، وهي الثانية منذ اندلاع النزاع المدمر فى مارس 2011.

وعرض التلفزيون السوري، لقطات لصفوف طويلة من الناخبين تتشكل أمامها في عدد من مناطق البلاد، وسيستمر التصويت حتى الساعة 19:00 (16:00 ت غ) على أن تصدر النتائج خلال 48 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع.

وإلى جانب بشار الأسد، يخوض مرشّحان السباق الرئاسي هما وزير الدولة السابق عبد الله سلوم عبد الله (2016-2020) وكان نائبا لمرتين والمحامي محمود مرعي، من معارضة الداخل المقبولة من النظام، وسبق أن شارك بين ممثليها في إحدى جولات المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في جنيف، والتي اتسمت بالفشل.