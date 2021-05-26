شكرا لقرائتكم خبر عن مراقبون روس: إجراء الانتخابات الرئاسية السورية فى مناخ من الحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس بعثة مراقبة مجلس النواب الروسي على الانتخابات الرئاسية السورية ديمتري سابلين، اليوم الأربعاء إن الانتخابات السورية يتم إجراؤها في مناخ من الحرية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأكد سابلين -في تصريحات صحفية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "يمكننا أن نرى أن لكل فرد فرصة الإدلاء بصوته بحرية والانتخابات تتماشى مع جميع المعايير الدولية"، مشيرا إلى أن الانتخابات السورية تتعلق بالشعب السوري، والشعب السوري وحده من يحق له تقرير مستقبله.

ولفت النائب الروسي إلى أن بطاقات الاقتراع التي تم ملؤها وضعت أولاً في مظاريف في مراكز الاقتراع ثم ذهبت إلى صناديق الاقتراع، ولا يوجد تصويت بالبريد.

من جانبه، سلط السيناتور الروسي فاديم دينجين الضوء على الحملات الانتخابية الواسعة النطاق للمتنافسين الثلاثة على الرئاسة.

يُشار إلى أن سوريا تجري انتخاباتها الرئاسية اليوم، والمرشحون الثلاثة هم الرئيس الحالي بشار الأسد، ووزير الدولة السابق والنائب عبد الله سلوم عبد الله، وزعيم جبهة سوريا الديمقراطية المعارضة محمود أحمد مرعي.