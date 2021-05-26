اخبار الخليج

رئيس مجلس السيادة بالسودان: نعمل فى الحكومة الانتقالية معا لتحقيق الأفضل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة بالسودان: نعمل فى الحكومة الانتقالية معا لتحقيق الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أنهم مستعدون لاستقبال كل من يريد السلام للسودان، متابعا: "عازمون على تحقيق السلام في السودان مع كل الأطراف".

 

وأضاف البرهان خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام: "الباب مفتوح أمام جميع الحركات في السودان من أجل تحقيق السلام"، مشددا على أن القانون هو الذى يحكم فى السودان ولا يفرق بين الأفراد والجماعات".

 

وتابع الفريق البرهان: "جميع السودانيين متساوون في الحقوق والواجبات، ومن الضروري أن نتعاون لكي نكمل بعضنا، قائلا: "سنواصل الحوار لحين الوصول لاتفاق يرضي جميع السودانيين".

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا