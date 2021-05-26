شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة بالسودان: نعمل فى الحكومة الانتقالية معا لتحقيق الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أنهم مستعدون لاستقبال كل من يريد السلام للسودان، متابعا: "عازمون على تحقيق السلام في السودان مع كل الأطراف".

وأضاف البرهان خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام: "الباب مفتوح أمام جميع الحركات في السودان من أجل تحقيق السلام"، مشددا على أن القانون هو الذى يحكم فى السودان ولا يفرق بين الأفراد والجماعات".

وتابع الفريق البرهان: "جميع السودانيين متساوون في الحقوق والواجبات، ومن الضروري أن نتعاون لكي نكمل بعضنا، قائلا: "سنواصل الحوار لحين الوصول لاتفاق يرضي جميع السودانيين".