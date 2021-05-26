شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب برئاسة مصر غدا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب اجتماع دورته السادسة والستين غدا الخميس برئاسة مصر وذلك بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في القرية الذكية بالقاهرة باستخدام تقنية "زووم".

ويضم المكتب التنفيذي، مصر (رئيسا) وعضوية كل من: السعودية وتونس والجزائر والإمارات والبحرين وجيبوتي وليبيا.

ويترأس السفير الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وفد الأمانة العامة للجامعة المشارك في الاجتماع بصفتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي.

وذكرت الجامعة العربية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن اجتماع الدورة (66) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب سيناقش عدداً من الموضوعات التي تسهم في تفعيل العمل العربي المشترك وذات العلاقة بقطاع النقل العربي بأنماطه المختلفة (بري – بحري – جوي).

وأضاف البيان أنه في مجال النقل البري سيتم مناقشة بعض التعديلات في اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية المعدلة، ومقترح مقدم من مصر للنظر في إنشاء منصة إلكترونية عربية للنقل البري على الطرق بين الدول العربية تخدم أطراف العملية التجارية.

وأوضح البيان أنه في مجال النقل البحري سينظر المكتب التنفيذي في الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، تمهيداً لرفعها إلى مجلـس وزراء النقل العرب للنظر في اعتمادها، كما يناقش عددا من الدراسات والشروط المرجعية المقدمة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وتتمثل في دراسة استرشادية بشأن مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية، والنظر في اعتماد الشروط المرجعية لدراسة إنشاء آلية عربية مشتركة لدعم صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، وكذلك الشروط المرجعية لإنشاء قاعدة بيانات تخدم هذه الصناعة.

وأشار البيان إلى أنه في مجال النقل الجوي سيناقش المكتب التنفيذي مقترحا مقدما من المنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي والاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا) بشأن مقاربة مشتركة لمجلس وزراء النقل العرب مع مجلس وزراء الصحة العرب لدعم إعادة إطلاق وتعافي قطاع النقل الجوي العربي أسوة بما هو متبع في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وقرار مجلس وزراء الصحة العرب في هذا الشأن.

وسيتم رفع التوصيات الصادرة عن الدورة (66) للمكتب التنفيذي للمجلس إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء النقل العرب في أكتوبر2021 للنظر في اعتمادها والعمل بموجبها.