شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الدول العربية تحتفل باليوم العالمى للملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، احتفالا بمناسبة اليوم العالمى للملكية الفكرية، تحت شعار "الملكية الفكرية والشركات الصغيرة والمتوسطة: نقل افكارك الى السوق".

وتضمن الاحتفال عدة جلسات لمناقشة عدد من المحاور ويقدمها عدد من الخبراء من مصر وبقية الدول العربية، ومن أهمها دور الابتكار لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، إدارة الابتكار للشركات الصغيرة والمتوسطة، اهمية الملكية الفكرية كأداة لتعزيز قيمة منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، كيفية تعزيز مقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من نظام الملكية الفكري، ودور الجامعات في تعزيز الابتكار للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم عرض أفضل التجارب والممارسات الناجحة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبها، وأفادت الدكتورة مها بخيت، مديرة إدارة الملكية الفكرية والتنافسية، بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر الأساس الطبيعي لانطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعتبر شعار الاحتفال هذا العام فرصة من اجل تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الملكية الفكرية في تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال ومساعدتهم على بناء مشروعات اقوى وأكثر قدرة على التنافس في كافة بلدان العالم ، وذلك من خلال تشجيع أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على أهمية إستخدام الملكية الفكرية بالنسبة لشركاتهم وذلك لتطوير قدرتهم لسرعة الوصول إلي السوق.