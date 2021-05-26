شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر بالسعودية صحو بالإمارات حار في الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية، بخصوص طقس اليوم الموافق 26 مايو 2021، حيث تسود الأمطار الرعدية ببعض مناطق المملكة العربية السعودية، ويكون الطقس في الإمارات صحو بوجه عام أما في الكويت وممكلة البحرين فسيكون حار، وإلى التفاصيل:-

طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، بتقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول امطار رعدية على مناطق ( نجران، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة) فيما تكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة برياح نشطة على مناطق( الرياض ،الشرقية ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة. فيما تكون جنوبية بوجه عام على باب المندب بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بوجه عام بسرعة 18-42كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام يصبح مغبرا على بعض المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للرمال ومحملة بالغبار خاصة غرباً.

حركة الرياح: جنوبية غربية – شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطا – يضطرب مساءً.. وسيحدث المد الأول عند 13:25 والمد الثاني عند 00:49 والجزر الأول عند الساعة 18:26 والجزر الثاني عند الساعة 07:49 .

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا – يضطرب مساءً.. ويحدث المد الأول عند 09:59 والمد الثاني عند الساعة 21:02 والجزر الاول عند الساعة 15:36 والجزر الثاني عند الساعة 03:48 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 46 27 65 15 دبــي 45 26 70 15 الشارقة 45 26 80 15 عجمان 44 25 85 25 أم القيوين 43 25 80 20 رأس الخيمة 46 26 80 20 الفجيرة 42 25 85 15 العين 46 27 45 10 ليوا 46 26 60 10 الرويس 43 26 80 15 السلع 44 23 80 25 دلما 40 28 85 25 طنب الكبرى 40 23 85 25 طنب الصغرى 40 23 85 25 أبو موسى 40 24 85 25 .

طقس الكويت

فيا قالت إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن طقس اليوم سيكون حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة نهارًا، أما ليلًا يكون مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .

طقس البحرين

قالت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة الاتصالات والمواصلات في مملكة البحرين، إن طقس اليوم حار مع بعض السحب وتصاعد للأتربة في بعض المناطق ثم يتحول إلى حسن خلال الليل.

والرياح شمالية إلى شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار.، مع تحذير من رياح قوية السرعة، والموج من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.