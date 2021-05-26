شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة رانيا في كامل أناقتها مع عاهل الأردن باحتفالات استقلال المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الملكة رانيا العبدالله، زوجة عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، على مشاركة متابعيها بصورة من احتفالها أمس مع الملك بذكري استقلال مملكة الأردن الخامس والسبعين، حيث نشرت صورة تجمعها مع عاهل الأردن عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام من الاحتفالات.

وكتبت الملكة رانيا على الصورة التي نشرتها "مع جلالة الملك خلال احتفال بمناسبة ذكرى استقلال المملكة الخامس والسبعين والذي أقيم بالأمس في قصر رغدان العامر".

ووجه الملك عبد الله رسالة تهنئة أمس، للأردنيين عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "بالصبر والعزيمة، صنع الآباء والأجداد استقلال الأردن الغالي، وحماه جيشه العربي المصطفوي".