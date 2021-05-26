شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات جديدة بين الخرطوم و"الحركة الشعبية شمال" تنطلق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الأربعاء في جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان، مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وفق ما نشرت "سكاي نيوز"

وأكد عمار أموم، الأمين العام للحركة تمسك الحركة بموقفها القائم على دخول التفاوض وفقا للمبادئ المنصوص عليها في اتفاق أديس أبابا، مع إعطاء الأولوية للملف السياسي.

ووصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى جوبا، الثلاثاء، للمشاركة في المفاوضات، إذ أكد مستشار رئيس دولة جنوب السودان اكتمال كافة الترتيبات لانطلاقها.

وقال أموم لموقع سكاي نيوز عربية، إن الملف السياسي سيتصدر أولويات الحركة في تراتبية الملفات التي ينطلق منها التفاوض، ومن ثم تتبعها الملفات الأخرى بما فيها الترتيبات الأمنية.