شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يكبد المليشيا الحوثية خسائر فادحة بصعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كبدت قوات الجيش اليمني، ميليشيا الحوثي الانقلابية، خسائر فادحة بالأرواح والعتاد في مديرية الصفراء بمحافظة صعده.

وأوضح قائد لواء حرب العميد محمد الغنيمي - لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات التدخل السريع في الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الإرهابية في وادي عار وجبال البليسه تكبدت خلالها الميليشيات الانقلابية، لكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد.

وأشار إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات إلى جانب تدمير معدات عسكرية تابعة لها.