شكرا لقرائتكم خبر عن بشار الأسد بعد إدلائه بصوته بانتخابات الرئاسة: لا نلتفت لما يقوله الغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس السوري بشار الأسد بعد إدلائه بصوته فى الانتخابات الرئاسية، إن الشعب السوري متحد في مواجهة الإرهاب، مضيفا:"سوريا لا تلتفت إلى ما تقوله الدول الغربية عن الانتخابات".وأدلى بشار الأسد بصوته في انتخابات الرئاسة السورية في دوما.

كانت لجان الاقتراع فتحت أبوابها أمام السوريين، صباح اليوم الأربعاء، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2021، وهي الثانية منذ اندلاع النزاع المدمر فى مارس 2011.

وعرض التليفزيون السوري، لقطات لصفوف طويلة من الناخبين تتشكل أمامها في عدد من مناطق البلاد، وسيستمر التصويت حتى الساعة 19:00 (16:00 ت غ)، على أن تصدر النتائج خلال 48 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع.