شكرا لقرائتكم خبر عن التليفزيون السورى: بشار الأسد يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة بدوما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال التليفزيون السوري، إن بشار الأسد أدلي بصوته في انتخابات الرئاسة السورية في دوما.

وقال الرئيس السورى بشار الأسد، إن زيارته إلى دوما وإدلائه بصوته فيها يدل على أن الشعب السوري متّحد في مواجهة الإرهاب.







وكان قد قال التليفزيون السوري، إن لجان الاقتراع فتحت أبوابها أمام السوريين صباح اليوم الأربعاء، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2021، وهي الثانية منذ اندلاع النزاع المدمر فى مارس 2011.

وعرض التليفزيون السوري، لقطات لصفوف طويلة من الناخبين تتشكل أمامها في عدد من مناطق البلاد، وسيستمر التصويت حتى الساعة 19:00 (16:00 ت غ) على أن تصدر النتائج خلال 48 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع.