بلينكن يصل الأردن لتعزيز الهدنة بين قطاع غزة وإسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وتمثل عمان، آخر محطة ضمن جولة له في المنطقة، تهدف إلى تعزيز الهدنة التي أنهت أسوأ قتال بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية منذ سنوات، بحسب "رويترز".

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ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى عمان بعدما زار القدس ورام الله والقاهرة.

وفي زيارة قصيرة للقاهرة، اجتمع أنتوني بلينكن اليوم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري ومدير المخابرات العامة عباس كامل في القصر الرئاسي.

وخاطب بلينكن موظفي السفارة الأمريكية في القاهرة قائلا : "إن الولايات المتحدة ومصر تتعاونان كي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون في سلام وأمان".

وتعهد بلينكن أمس الثلاثاء بأن تقدم بلاده مساعدات جديدة للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة.

وتتضمن هذا المساعدات، مساعدة فورية قيمتها 5.5 مليون دولار، ونحو 33 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي تتخذ من القطاع مقرا.