المبعوث الأممي إلى سوريا: الأمم المتحدة غير مفوضة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية الجارية

دبي - محمود عبدالرازق - كما أكد المبعوث الأممي إلى سوريا ضرورة تجنب أو تخفيف الآثار الإنسانية للعقوبات على سوريا والتي قد تفاقم من معاناة المواطنين العاديين.

هذا وبدأت عند الساعة السابعة تماما من صباح اليوم الأربعاء الانتخابات الرئاسية في جميع المراكز الانتخابية المنتشرة في المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية لاختيار رئيس للبلاد.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الرئيس الحالي بشار الأسد والمعارض محمود مرعي والوزير السابق عبد الله عبد الله.

ووصل عدد المراكز الانتخابية، بحسب وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون، 12102 مركزا انتخابيا، فيما بلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب داخل القطر وخارجه "18 مليوناً و107 آلاف و109 مواطنين بعد حسم المحرومين من حق الانتخاب".