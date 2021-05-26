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مستجدات “كورونا”.. تسجيل 17 وفاة و1320 إصابة جديدة وشفاء 873 حالة

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء) تسجيل 1320 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 444780 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7295 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 873 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 427462 حالة، لافتة إلى أن هناك 10023 حالة نشطة حالياً، من بينها 1348 حالة حرجة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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