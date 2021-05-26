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“البنك المركزي” يتيح إضافة منافع تغطية مخاطر الإصابة بكورونا لوثائق التأمين الصحي السارية للقادمين لغرض السياحة والزيارة

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الخليج - واس 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أعلن البنك المركزي السعودي إمكانية إضافة منافع تغطية مخاطر الإصابة بفيروس (كوفيد – 19) لوثائق التأمين الصحي السارية – غير المشتملة على المنفعة – للمؤمن لهم الحاليين القادمين لغرض السياحة والزيارة، وذلك للفترة المتبقية لتلك الوثائق، من خلال التواصل مع شركة التأمين المصدرة للوثيقة.

وأوضح البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي إلحاقًا بإعلانه المؤرخ في 20 / 09 / 1442هـ عن إضافة تغطيات مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد – 19) لمنتج التأمين الصحي للقادمين من خارج المملكة من غير المواطنين السعوديين (للسياحة والزيارة والعمرة)، كما تأتي حرصًا على صحة وسلامة المواطنين السعوديين والمقيمين على حدّ سواء، وتسهيلًا للحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

يذكر أنه يمكن للمؤمن لهم عند وجود أي معوقات؛ التواصل عبر موقع البنك المركزي (ساما تهتم) www.samacares.sa أو الرقم المجاني 8001256666 .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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