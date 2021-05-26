شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات» توضح المنافع التي تحصل عليها المشتركة في حال عدم تصفيتها مستحقاتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن تصفية المشتركات لمستحقاتهن قبل استحقاق المعاش يحرمهن من الاستفادة من منافع نظام التأمينات. وكشفت التأمينات عن المنافع التي تحصل عليها المشتركة في حال عدم تصفيتها مستحقاتها كالتالي : – معاش تقاعدي عند بلوغ الستين عاماً. – الحصول على معاش التقاعد المبكر. – صرف معاش عند حدوث عجز غير مهني. – صرف معاش لأفراد العائلة في حالة الوفاة. -ضم المدد في حال الانتقال إلى عمل حكومي.

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