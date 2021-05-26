شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تعرّف على المواد الجديدة المضافة للمناهج الدراسية في العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف مقطع فيديو بثته قناة العربية، المواد الجديدة التي ستضاف للمناهج الدراسية العام الدراسي المقبل 1443هــ. ووفقاً للفيديو فسوف يتم إضافة كلاً من مادة التفكير الناقد، ومادة الدفاع عن النفس، ومادة وحدة وطني، وكذلك المهارات الرقمية. كما سيتم إضافة مادة الدراسات الإسلامية، ومادة الدراسات الاجتماعية، والمهارات الحياتية والأسرية. وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قد عقد مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، تناول فيه خطة الوزارة للعام الدراسي المقبل 1443هـ. وأكد وزير التعليم، أن العام الدراسي المقبل 1443هـ سينقسم إلى 3 فصول دراسية، كل فصل يتألف من 13 أسبوعًا، بالإضافة لتضمين مواد دراسية جديدة للمناهج.

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