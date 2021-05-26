شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط مقذوفات حوثية على قرية حدودية بجازان دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صرّح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم مهند بن جاسر زيلعي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط عدة مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.
وأوضح أنه بمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط (5) مقذوفات عسكرية بالقرب من الطريق العام للقرية، دون حدوث أي إصابات – ولله الحمد -، وتم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط مقذوفات حوثية على قرية حدودية بجازان دون إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.