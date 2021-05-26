شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط مقذوفات حوثية على قرية حدودية بجازان دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرّح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم مهند بن جاسر زيلعي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط عدة مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

وأوضح أنه بمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط (5) مقذوفات عسكرية بالقرب من الطريق العام للقرية، دون حدوث أي إصابات – ولله الحمد -، وتم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.