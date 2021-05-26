دولة الإمارات تفوز برئاسة الاتحاد الإقليمي الثاني لـ"الأرصاد العالمية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

انتخب الدكتور عبد الله أحمد المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد بالإمارات رئيساً للاتحاد الإقليمي الثاني "آسيا" التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بالإجماع لفترة جديدة.



وتم انتخاب الدكتور عبد الله أحمد المندوس بالإجماع لفترة جديدة.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من الدورة السابعة عشرة للاتحاد الإقليمي الثاني "آسيا" التي عقدت يومي 25 و26 مايو/أيار الجاري بمقر المركز الوطني للأرصاد بأبوظبي افتراضياً، بحضور 139 مشاركاً يمثلون 35 عضواً في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية "WMO" والعديد من المنظمات الدولية الأخرى.

وجرت جلسة الانتخابات على منصب الرئيس بدعوة سكرتارية المنظمة الأعضاء الذين يتمتعون بحق التصويت وبعد التحقق من أوراق الاعتماد تم عرض قواعد المنظمة لعملية الانتخابات والأهلية للترشح على منصبي الرئيس ونائب الرئيس.

وبعد إعلان فوزه بالرئاسة ألقى الدكتور عبد الله المندوس كلمة أعرب فيها عن شكره لأعضاء المنظمة على إعادة انتخابه مرة أخرى رئيساً للاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية بالإجماع، مؤكداً التزامه بالوعود التي أخذها على نفسه مسبقا خلال الدورة السابقة تجاه كل من يسكن هذا الإقليم مجددا وعده بالالتزام بمواثيق المنظمة العالمية.

وقال المندوس أن فوز الإمارات برئاسة الإقليم يعتبر اعترافاً عالميا بجهود الدولة في مجال الأرصاد الجوية وثقة في إنجازات الإمارات في مواجهة التحديات التي تتعلق بالطقس.

وأضاف أن فوزه برئاسة الاتحاد يحمله مسؤولية رفع اسم دولة الإمارات عالياً في مجال الأرصاد الجوية، وسيحاول المركز الوطني للأرصاد أن يمثل دولة الإمارات بأفضل صورة، مشيراً إلى أن فوز الإمارات برئاسة اتحاد آسيا انعكس إيجابياً على الكفاءات المواطنة العاملة في المركز مما أكسبهم خبرات العمل في المنظمات الدولية.

وقال المندوس: "أُثمن عالياً هذه الثقة وأتمنى أن يوفقني الله في أن أكون أهلاً لهذا التفويض وعلى تحمل مسؤولياته، إنه ليس فوزاً وحسب بل مسؤولية تجاه كل من يسكن هذا الإقليم".

وأضاف: "يمتد الاتحاد الإقليمي (آسيا) على مساحة جغرافية واسعة، ومناطق مناخية عديدة وأحوال جوية قاسية متكررة وكوارث طبيعية ومناطق كثيرة ذات كثافة سكانية عالية متواجدة ضمن بنية تحتية هشة في بعض المناطق ومن هنا فقد كان بديهياً أن نأخذ هذه الحقائق بعين الاعتبار.. إن رئاسة الاتحاد الإقليمي بالنسبة لي تعني أن استمع لآرائكم وأن أترجم توجهاتكم".

يذكر أن الاتحادات الإقليمية الستة لآسيا وأفريقيا وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية تجتمع مرة كل أربع سنوات، عندما تنتخب رئيسًا ونائبًا للرئيس.