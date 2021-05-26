برلماني سوري: الموقف الأمريكي والأوروبي من الانتخابات الرئاسية متوقع من معتادي الكذب

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح في مداخلة مع "راديو سبوتنيك"، أن "الانتخابات في أي دولة بالعالم لا تكتسب الشرعية إلا من شعبها، فالكل يأخذ شرعيته من شعبه ودستوره، وقد قمنا بدعوة أكثر من 14 دولة لمواكبة العملية الانتخابية لكن الولايات المتحدة التي تدعي الديمقراطية سوف تعترض على الانتخابات ونتائجها بكل تأكيد".

وأضاف الحاج أن: "ردات الفعل على هذه الانتخابات ليس لها أي قيمة شرعية أو دستورية بل مجرد موقف أخلاقي، لأن الشرعية تخص الجمهورية العربية السورية".

وتابع البرلماني السوري أن "الولايات المتحدة والمجتمع الأوروبي كانوا يكذبون على مدار عشر سنوات بأن هناك في سوريا شعبا يرفض سياسة حكومته وبالتالي ثار عليه لكن اليوم برهن الشعب السوري للعالم أن كل هذه أكاذيب وتنطوي تحت عملية الخداع التي تمارسها الحكومات الأمريكية والأوروبية على شعوبها أولا ثم على الشعب السوري ثانيا وبرهن بالفعل أن هذا الخداع لن ينطلي على الشعب السوري المتسمك بوطنيته وانتمائه لسوريا، ولن يبشر بأي شيء".

وبدأت عمليات الاقتراع في عموم الأراضي السورية، عند السابعة من صباح اليوم، على أن تقفل الصناديق بحلول السابعة مساء، ما لم تقرر اللجنة القضائية العليا تمديد ساعات الاقتراع.