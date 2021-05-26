بلينكن: نعمل مع مصر من أجل أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون في سلام

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

"مصر شريك حقيقي وفعال في التعامل مع العنف في الآونة الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين".

ووفقا لـ"رويترز"، أضاف بلينكن خلال مناسبة في السفارة الأمريكية في القاهرة أثناء زيارته للعاصمة المصرية للمرة الأولى منذ توليه منصبه، أن

واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الوزير بلينكن، فور وصوله للقاهرة، للتباحث حول الملف الفلسطيني الإسرائيلي، بالإضافة إلى ملفات أخرى، بحضور وزير الخارجية سامح شكري ومدير المخابرات العامة عباس كامل في القصر الرئاسي بالقاهرة.

يُذكر أن مصر لعبت دورا رئيسيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في التوسط لوقف إطلاق النار بعد 11 يوما من القتال.

ومن المرتقب أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكي إلى الأردن بعد زيارته إلى مصر.