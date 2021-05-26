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بلينكن: نعمل مع مصر من أجل أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون في سلام

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دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

ووفقا لـ"رويترز"، أضاف بلينكن خلال مناسبة في السفارة الأمريكية في القاهرة أثناء زيارته للعاصمة المصرية للمرة الأولى منذ توليه منصبه، أن

"مصر شريك حقيقي وفعال في التعامل مع العنف في الآونة الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين".

واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الوزير بلينكن، فور وصوله للقاهرة، للتباحث حول الملف الفلسطيني الإسرائيلي، بالإضافة إلى ملفات أخرى، بحضور وزير الخارجية سامح شكري ومدير المخابرات العامة عباس كامل في القصر الرئاسي بالقاهرة.

يُذكر أن مصر لعبت دورا رئيسيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في التوسط لوقف إطلاق النار بعد 11 يوما من القتال.

ومن المرتقب أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكي إلى الأردن بعد زيارته إلى مصر.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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