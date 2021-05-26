وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية يباشران محادثات في جوبا

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ويذكر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية - شمال، عبد العزيز الحلو، وقعا على "إعلان مبادئ" في آذار/مارس الماضي بالعاصمة جوبا، يضمن شروط من قبل الحركة الشعبية- شمال، بوضع أسس دستور "علماني".
ويشار إلى أن حكومة السودان وكيان (الجبهة الثورية) التي تضم حركات مسلحة وغير مسلحة، وقعوا اتفاقية (جوبا) لسلام السودان في تشرين الأول/أكتوبر 2020.
وعقب انفصال جنوب السودان من دولة السودان في العام 2011، خاضت مجموعات مسلحة تسمي نفسها الحركة الشعبية قطاع الشمال حروبا ضد الحكومة المركزية لأسباب سياسية، وكانت قبلها هناك حركات مسلحة في إقليم دارفور تقود حروب ضد الحكومة منذ العام 2003.