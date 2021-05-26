وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية يباشران محادثات في جوبا

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / AKUOT CHOL

الخرطوم - سبوتنيك. وقال رئيس جنوب السودان، سلفاكير مبادريت، خلال الجلسة الافتتاحية التفاوضية بين حكومة السودان والحركة الشعبية- شمال، اليوم الأربعاء، إنه يعلن" بدء التفاوض بين وفود الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال، اليوم الأربعاء، بالعاصمة جنوب السودان (جوبا)".

ويذكر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية - شمال، عبد العزيز الحلو، وقعا على "إعلان مبادئ" في آذار/مارس الماضي بالعاصمة جوبا، يضمن شروط من قبل الحركة الشعبية- شمال، بوضع أسس دستور "علماني".

ويشار إلى أن حكومة السودان وكيان (الجبهة الثورية) التي تضم حركات مسلحة وغير مسلحة، وقعوا اتفاقية (جوبا) لسلام السودان في تشرين الأول/أكتوبر 2020.

وعقب انفصال جنوب السودان من دولة السودان في العام 2011، خاضت مجموعات مسلحة تسمي نفسها الحركة الشعبية قطاع الشمال حروبا ضد الحكومة المركزية لأسباب سياسية، وكانت قبلها هناك حركات مسلحة في إقليم دارفور تقود حروب ضد الحكومة منذ العام 2003.