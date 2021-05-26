مصدر يكشف حصيلة إجلاء العراقيين العالقين في الهند

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد الديوان، أن عدد العراقيين العالقين في الهند والذين تم إجلاؤهم واستقبالهم في مطار بغداد الدولي بلغ 1669 مسافرا، عبر رحلات استثنائية.

© Sputnik . NAZEK MOHAMMED

وأضاف، أن سلطة الطيران المدني منحت 5 رحلات استثنائية لشركة الخطوط الجوية العراقية لإجلاء المسافرين العالقين في الهند.

وأكد المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، في ختام حديثه قائلا: "إذا كان هناك مسافرين عالقين في الهند وطلبوا رحلة استثنائية، بالطبع سيتم ذلك بالتنسيق مع السفارة العراقية هناك، وشركة الخطوط الجوية العراقية، سوف تقوم سلطة الطيران المدني العراقي بمنح الموافقات الرسمية لإجلاء العراقيين وبالتنسيق مع سلطة الطيران الهندية".

وأعلن الطيران المدني العراقي انطلاق أول رحلة استثنائية على متن الخطوط الجوية العراقية، لإجلاء العراقيين العالقين في الهند والبالغ عددهم نحو ألف مسافر، في الثالث من مايو/ أيار الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، الأربعاء 28 أبريل/ نيسان الماضي: "تابعنا تطورات الأوضاع على المستوى الصحي في الهند، وقدر تعلق الأمر بوزارة الخارجية العراقية وبتوجيه من الوزير فؤاد حسين، قامت خلية الأزمة بمركز الوزارة بعقد اجتماع طارئ وعاجل".

وتشهد الهند موجة غير مسبوقة من وباء فيروس كورونا، فقد وصل مجمل الإصابات في الهند إلى نحو 18 مليونا.