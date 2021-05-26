شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنشر التقويم الدراسي الجديد المتضمن الفصول الدراسية الثلاثة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت وزارة التعليم، اليوم، التقويم الدراسي الجديد، وذلك بعد اعتماده من مجلسالوزراء في جلسته يوم أمس الثلاثاء الموافق 13/ 10/ 1442هـ. التقويم الدراسي الجديد -بداية الفصل الأول 21-1-1443هـ -بداية الفصل الثاني 1-5-1443هـ -بداية الفصل الثالث 17-8-1443هـ -بداية إجازة نهاية العام الدراسي 1-12-1443هـ -عدد أيام الدراسة الفعلية 183 يوماً

-عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي باحتساب إجازة نهاية الأسبوع 69 يوماً -عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي القادم دون احتساب إجازة نهاية الأسبوع 39 يوماً وجاء التقويم الدراسي الجديد كما في الصورة أدناه:

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