شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع: «التحصين» شرط لاستكمال إجراءات القبول النهائي للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الدفاع أنه يشترط على المتقدمين، التحصين وأخذ لقاح فيروس كورونا «كوفيد 19» لاستكمال إجراءات القبول النهائي للطلاب، في المرافق التعليمية والتدريبية التابعة لوزارة الدفاع.

وأوضحت الوزارة في تنويه على موقع القبول الموحد، أن أخذ لقاح التحصين ضد فيروس كورونا متطلب أساسي للقبول النهائي.

وأضافت أن أخذ اللقاح سيكون شرطاً لدخول جميع مرافق وزارة الدفاع اعتباراً من الأحد 1442/11/3.

وكانت وزارة الدفاع بدأت إعلان نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين والمتقدمات على بوابة التجنيد الموحد.

وشددت الوزارة على ضرورة التحصين لاستكمال إجراءات القبول النهائي للطلاب في المرافق التعليمية والتدريبية التابعة لوزارة الدفاع، كما أكدت على أن أخذ لقاح التحصين ضد فيروس كورونا متطلب أساسي للقبول النهائي.

للاستعلام عن نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين والمتقدمات على بوابة التجنيد الموحد (اضغط هنــا)