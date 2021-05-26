هل تمنع حساسية «أولفن» من تلقي لقاح كورونا؟.. «الصحة» تجيب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تلقت وزارة الصحة استفسارا من أحد الأشخاص بشأن إمكانية حصول من يعانون من حساسية olfen على لقاح كورونا. ‏وأوضحت الوزارة في ردها أن حساسية olfen لا تعتبر من موانع تلقي اللقاح، وبشكل عام يمنع أخذ أي من اللقاحين (فايزر أو أسترازينيكا) لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى) أما باقي أنواع الحساسية الشديدة هي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة.

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