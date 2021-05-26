شكرا لقرائتكم خبر عن طعنه بآلة حديدية في رقبته.. تنفيذ حكم القصاص بمواطن قتل آخر بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أصدرت وزارة الداخلية اليوم ، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في مدينة الرياض ، فيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.
وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).
أقدم / حسين بن حناف بن قاسم حقوي – سعودي الجنسية ـ على قتل / حسن بن مسعود بن حسن اليامي ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بطعنه أداة حديدية في رقبته طعنة واحدة مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور , وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته , وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا , وأيد الحكم من محكمة الاستئناف , ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / حسين بن حناف بن قاسم حقوي – سعودي الجنسية – اليوم الاربعاء 14 / 10 / 1442هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض .
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن , وتحقيق العدل , وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم ، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي إلى سواء السبيل.
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