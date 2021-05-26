الأرصاد تتوقع هطول أمطار رعدية بدءاً من غدٍ الخميس على هذه المناطق

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة اعتباراً من غداً الخميس حتى بداية الأسبوع القادم على مرتفعات عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة. وأوضح المركز أن الحالة سيشمل تأثيرها -بمشيئة الله- أجزاء من حائل والقصيم والرياض والشرقية. وكان المركز قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، فيما تكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الرياض، الشرقية).

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