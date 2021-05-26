شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رصد سلالة كورونا الهندية المتحورة في 53 منطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت منظّمة الصحّة العالميّة الأربعاء في تقرير أنّ السلالة المتحوّرة لفيروس كورونا التي اكتُشِفت في الهند قد رُصِدت رسميّاً في 53 منطقة.



كما تلقّت المنظّمة معلومات من مصادر غير رسميّة تُفيد بأنّ المتحوّر بي617.1 رُصِد في سبع مناطق أخرى، ليصل بذلك العدد الإجماليّ إلى 60.

وأكدت منظمة الصحة العالمية الخميس، أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حالياً فعالة ضد "كل متحورات فيروس" كورونا، لكنها دعت في الوقت نفسه إلى مواصلة التحرك "بحذر" في مواجهة كوفيد-19 في وقت تخفف دول عدة إجراءات الحجر التي فرضتها للحد من الجائحة.