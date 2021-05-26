رئيس الحكومة السوري: الانتخابات ستؤسس لمرحلة قادمة تحمل الخير والأمل للبلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عرنوس في تصريح للصحفيين: "إن الشعب السوري يعبر اليوم عن مواقفه الوطنية الثابتة ويؤكد من جديد أن سورية قرارها حر ومستقل ونابع من ثوابتها الوطنية فلا توجد قوة في الأرض تستطيع أن تغير إرادته ووفاءه لجيشه وبلده مشيراً إلى أن اقبال المواطنين على المراكز في مختلف المحافظات غلب التوقعات لناحية الكثافة"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأضاف عرنوس: "إن هذه المشاركة بالانتخابات موقف جريء وصريح وواضح من كل شرائح الشعب فضلا عن كونه واجبا وحقاً مؤكداً أن مستقبل سورية يقرره السوريون بأنفسهم ولا يمكن لأي قوة في الأرض أن تفرض إرادتها على الشعب السوري الأبي وما نشاهده اليوم من إقبال على مراكز الاقتراع دليل واضح على عزيمة الشعب السوري وإصراره على بناء دولته القوية بملء إرادته وحريته الكاملة".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الانتخابات بالتأكيد مفصلية وستؤسس لمرحلة قادمة تحمل كل الخير والأمل والبناء لسوريا صاحبة الدور الحضاري والقيادي والبناء عبر التاريخ وستكون ثمارها للوطن وكل شرائح المجتمع، بحسب الوكالة.

وستظل المراكز مفتوحة حتى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، مع إمكانية تمديد العمل لخمس ساعات إضافية إن لزم الأمر، وسيتمكن الصحفيون من جميع أنحاء العالم والمراقبون المدعوون من مختلف البلدان من متابعة الانتخابات على مدار اليوم.