الشرطة الإسرائيلية تعتقل 250 فلسطينيًا من أراضي الـ48

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، 250 فلسطينيًا من أراضي الـ1948، خلال اليومين الماضيين، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي على القدس وقطاع غزة وتنديدًا باعتداءات المستوطنين.

ونقلت مصادر فلسطينية عن مدير عام المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية “عدالة” المحامي حسن جبارين، أن ممارسات الشرطة الإسرائيلية وحملة الاعتقالات الأخيرة، تأتي بقرار سياسي محض، ولا أساس قانوني له، وهدفه ترهيب الناس.

وأطلقت شرطة الاحتلال، مساء الأحد الماضي، ما أسمته حملة “القانون والنظام” من أجل تنفيذ اعتقالات وأعمال تفتيش وتحقيق مع المتظاهرين من أجل توجيه تهم وفرض عقوبة السجن بحقهم.