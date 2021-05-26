شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يوضح طريقة إضافة فصيلة الدم وظهورها في التطبيق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشف تطبيق توكلنا، اليوم الأربعاء، عن طريقة إضافة فصيلة الدم وتعديل البيانات الشخصية.
جاء ذلك تفاعلاً، مع استفسار أحد الأشخاص الذي قال فيه أن فصيلة الدم لديه غير موجودة في تطبيق توكلنا، ويريد إضافتها.
وأوضح التطبيق، أن البيانات الشخصية في لوحة بيانات توكلنا يتم قراءتها من أبشر، وعند تعديلها في أبشر سوف تتغير في توكلنا عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد.
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