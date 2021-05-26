مصر تسدد 63% من نحو 12 مليار دولار ديون مستحقة في 2021

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأوضح تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري صادر عن البنك المركزي المصري، اعتزام مصر سداد نحو 12.062 مليار دولار في 2021، تمثل ديونا خارجية قصيرة الأجل.

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وأشار التقرير إلى أن أصل الدين الخارجي الذي تسدده مصر خلال العام الجاري يبلغ نحو 11.958 مليار دولار، بالإضافة إلى فوائد بنحو 103.76 مليون دولار.

وأكد التقرير أن مصر سددت، منذ كانون الثاني/ يناير وحتى نيسان/ أبريل من العام الجاري، نحو 7.6 مليار دولار التزامات خارجية تتضمن أصل الدين ومدفوعات الفوائد.

وأضاف التقرير أنه خلال الفترة من أيار/ مايو الجاري وحتى كانون الأول/ ديسمبر القادم ستسدد مصر 4.430 مليار دولار التزامات خارجية، منها 54.8 مليون دولار فوائد ديون.

وسجلت ديون مصر الخارجية حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي نحو 129.195 مليار دولار مقابل 112.670 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019، وهو ما يمثل 34 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق.