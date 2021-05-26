لافروف: روسيا تعمل على حل الصراع في اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - وقال لافروف للصحفيين: "نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في اليمن الصديق الذي مزقته الحرب الأهلية. إننا نعمل بنشاط مع جميع أطراف الصراع وجميع اللاعبين الخارجيين وندعم الدور المركزي للأمم المتحدة".

وأضاف: "وبالحديث عن تعاوننا الثنائي، لاحظنا مع الأسف أن الأزمة اليمنية الداخلية أدت إلى تجميد فعلي لجميع الاتصالات الاقتصادية والتجارية والإنسانية والتعليمية".

ويشهد اليمن، منذ 2014، معارك طاحنة بين قوات الحكومة المعترف بها دولياً، والمسنودة من تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية؛ وبين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب البلاد.

وأودى الصراع المستمر منذ أكثر من 6 أعوام في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.