اعتقال اثنتين من أخطر نساء "داعش" شمالي العراق... صورة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيتين شقيقتين مطلوبتين وفق أحكام المادة (4/ إرهاب) لانتمائهن لعصابات "داعش" الإرهابي بما يسمى ديوان الحسبة ضمن قاطع كركوك، شمالي بغداد".

© Photo / Iraqi Security Cell الأجهزة الأمنية العراقية تعتقل إرهابيتين شقيقتين عملتا بما يسمى "ديوان الحسبة" بتنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة كركوك شمالي العراق، 26 مايو 2021

وأكدت الخلية، أن الإرهابيتين اعترفتا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهن لتنظيم "داعش"، فضلا عن كونهن من عائلة إرهابية ولديهن اخوين قياديين ضمن العصابات الإرهابية، أحدهما تم القبض عليه من قبل القوات الأمنية أثناء عمليات التحرير.

واختتمت خلية الإعلام الأمني العراقي، أنه "تم تدوين أقوال الإرهابيتين بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهما الإجراءات القانونية".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.