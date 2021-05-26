شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد لائحة الاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الأربعاء، اعتماد اللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وأشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المركز أصدرت اللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية، بعد اعتمادها من وزيرالبيئة.

ونوه المركز إلى أن اللائحة دخلت حيز النفاذ للعمل بها منذ تاريخ صدورها، وتسري أحكامها على جميع الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها في المملكة.

للاطلاع على تفاصيل اللائحة (اضغــط هنــا)