هل الإفراط في الكحول يقلص متوسط العمر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

يؤدي الاستهلاك المفرط للكحول إلى فقدان ما يقرب من عام من متوسط العمر المتوقع لسكان 52 بلداً بسبب الأمراض والحوادث الناجمة عن هذه المشروبات، على ما أظهر تقرير حديث لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.



وشجعت المنظمة البلدان على "مضاعفة جهودها لمكافحة" هذه الظاهرة، خصوصاً من خلال الحد من الترويج للكحول لدى الأطفال والتشجيع على رفع الأسعار.

وأفاد التقرير الذي يتناول 52 بلداً من أعضاء المنظمة والاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين، أن متوسط العمر المتوقع سيتراجع بحوالى 0,9 سنة خلال السنوات الثلاثين المقبلة بسبب الأمراض والإصابات الناجمة عن "الاستهلاك الضار للكحول".

وتقع البلدان الثمانية الأكثر تأثراً بهذا المنحى في أوروبا الوسطى والشرقية، إذ سيتراجع متوسط العمر فيها 1,4 سنة إلى 1,8، مع تصدر ليتوانيا وروسيا وبولندا التصنيف.

ويعتمد التقرير على مقارنة متوسط العمر المتوقع سنة 2050 إذا ما استمرت الأنماط الاستهلاكية على حالها، مع سيناريو آخر لا يتخطى فيه الاستهلاك "السقف الأقل خطورة"، والذي حددته المنظمة بـ "كأس من المشروبات الكحولية يومياً للنساء و1,5 كأس للرجال".

وحذرت المنظمة من أن إجمالي الناتج المحلي سيتراجع بنسبة 1,6% في المعدل سنوياً إذا لم تغير البلدان المعنية مستويات استهلاك الكحول لديها.