العراق يعلن عن انخفاض خطير في منسوب مياه أحد الأنهار يهدد تدفق مياه الشرب

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Official President website/

وقال خاني، في تصريحات مع شبكة "رووداو" العراقية الكردية، إن "منسوب المياه في نهر سيروان انخفض بنسبة 11 متراً، وذلك يعود إلى قلّة الأمطار الهاطلة هذا العام، ومنع جريان المياه من قبل الجانب الإيراني، وإنشاء السدود على النهر".

وأشار خاني، إلى انخفاض نسب المياه بنسبة 650 مليون سيغا مقارنة بالعام الماضي، وهذا يؤثر على الزراعة والري وحياة الأفراد بشكل عام، موضحا أن النهر لم يشهد هذا الانخفاض في منسوب المياه منذ 60 عاماً.

وبحسب مدير سد دربندخان، "سيسبب انخفاض المياه في نهر سيروان قلّة المياه المتدفقة إلى المنطقة الواقعة بين حلبجة ودربندخان ممتدة إلى ديالى"، مشيرا إلى انخفاض نسب المياه الجارية في روافد النهر من الجانب الإيراني.

ولفت خاني، خلال حديثه، إلى وجود خطة لتأمين مياه الشرب للمناطق المتضررة، لفترة 5 أشهر على أقل تقدير.

وينبع نهر سيروان من سلسلة جبال زاكروس الواقعة قرب مدينة سنندج في إيران، ويبلغ طوله 445 كم. وأنشئ على نهر سيروان سدّين في إقليم كوردستان، كما أنشئت بحيرتين وهما بحيرة دربندخان وبحيرة حمرين، ويغذي النهر مساحة 200 ألف كم من الأراضي الزراعية، كما يعتمد سد دربندخان عليه في تأمين 75% من مخزونه المائي.

يذكر أنه، يوجد 42 نهراً مشتركاً بين العراق وإيران، بينها فروع وروافد مائية تتعرض للجفاف منها: الزاب الصغير، نهر سيروان، ألون، هواسان و قورتور.