إجلاء 70 روسيا من قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان البعثة: "اليوم، غادر قطاع غزة 70 مواطنًا روسيًا، معظمهم من النساء والأطفال، عبر حاجز رفح. وكان في استقبالهم زملاؤنا الدبلوماسيون العاملون في مصر، الذين سيرافقون من تم إجلاؤهم إلى القاهرة، حيث سيتم نقل الروس إلى موسكو".

وأضاف البيان: "في الوقت الحالي نقوم بإعداد المجموعة الثانية المكونة من حوالي 90 شخصًا للمغادرة، بما في ذلك مواطني كازاخستان وأوكرانيا ومولدوفا".

في 20 أيار/ مايو وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أمر بإجلاء مواطني روسيا الاتحادية ورابطة الدول المستقلة من قطاع غزة بناء على طلبهم.

وانطلقت شرارة الأحداث من اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية إثر اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي. وإلى جانب محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة؛ في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.

وخلف القصف الإسرائيلي لغزة والمواجهات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية 243 قتيلا من الجانب الفلسطيني، و13 قتيلا من الجانب الإسرائيلي.