الأسد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية في مدينة دوما بريف دمشق... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية السورية، القاضي مخلص قيسية، أن اللجان القضائية الفرعية في مختلف المحافظات باشرت عملها منذ الساعة السادسة والنصف صباحا.

وأكد قيسية أنه تم فتح صناديق الاقتراع، للتأكد من خلوها، أمام وكلاء المرشحين ووسائل الإعلام ثم إغلاقها والبدء بعملية الانتخاب في تمام الساعة السابعة صباحاً، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

​وأضاف قيسية: "منذ الدقائق الأولى لفتح المراكز الانتخابية في المحافظات وبدء عملية الانتخاب شاهدنا إقبالاً كثيفاً من المواطنين للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري ما يدل على حب السوريين لوطنهم وإصرارهم على المشاركة في بناء مستقبل سورية".

ولفت قيسية إلى أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات تتابع عمل اللجان الفرعية بشكل لحظي وهي موجودة في مقرها بدمشق تتلقى الاتصالات والاستفسارات وتعمل على ضمان سير العملية الانتخابية وفقا للدستور وقانون الانتخابات العامة، بحسب الوكالة.

وستظل المراكز مفتوحة حتى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، مع إمكانية تمديد العمل لخمس ساعات إضافية إن لزم الأمر، وسيتمكن الصحفيون من جميع أنحاء العالم والمراقبون المدعوون من مختلف البلدان من متابعة الانتخابات على مدار اليوم.