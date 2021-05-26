الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال هاجم اليوم مقر طوباس وأطلق 29 قنبلة غاز صوبه

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الجمعية، في بيان لها، إن "الهجوم تم بقنابل الغاز السام والمدمع وأصابت عددا من المسعفين بالاختناق"، بحسب وكالة الأنباء الفلسلطينية "وفا".

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وأوضحت: "الاحتلال أطلق 29 قنبلة غاز صوب المقر، ما أدى لإصابة بعض أفراد الطاقم بالاختناق، وحدوث بعض الحرائق في محيط مبنى الجمعية".

واعتبرت الجمعية أن "ما حدث هو عقاب لأفراد للجمعية على دورهم البطولي البارز في القيام بواجباتهم اتجاه أبناء شعبهم والتصدي للاحتلال".

ويوم الجمعة الماضي توصلت إسرائيل وقطاع غزة إلى هدنة بعد مواجهات استمرت 11 يوما.