شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق»: دخول موسم «مربعانية القيظ» بعد أسبوع.. الحرارة تصل لأعلى معدلاتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، انتهاء موسم الكنة بعد نحو أسبوع ودخول مربعانية القيظ، وتحديداً يوم الـ 22 من شهر شوال الجاري الذي يوافق الثالث من يونيو المقبل.

وأضاف الزعاق، أن مربعانية القيظ ترتفع فيها درجات الحرارة بالتدريج، وتصل لأعلى معدلاتها السنوية، كما تهب فيها رياح السموم.

وأشار إلى أن مربعانية القيظ مدتها 40 يوماً، وتشهد أطول نهار في السنة وكذلك أقصر لياليها.