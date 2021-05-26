شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق»: دخول موسم «مربعانية القيظ» بعد أسبوع.. الحرارة تصل لأعلى معدلاتها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
توقع الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، انتهاء موسم الكنة بعد نحو أسبوع ودخول مربعانية القيظ، وتحديداً يوم الـ 22 من شهر شوال الجاري الذي يوافق الثالث من يونيو المقبل.
وأضاف الزعاق، أن مربعانية القيظ ترتفع فيها درجات الحرارة بالتدريج، وتصل لأعلى معدلاتها السنوية، كما تهب فيها رياح السموم.
وأشار إلى أن مربعانية القيظ مدتها 40 يوماً، وتشهد أطول نهار في السنة وكذلك أقصر لياليها.
كانت هذه تفاصيل خبر «الزعاق»: دخول موسم «مربعانية القيظ» بعد أسبوع.. الحرارة تصل لأعلى معدلاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.