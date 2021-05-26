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ما هي مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم؟

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي مستجدّات إصابات ووفيات حول العالم؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 167.86 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و626768.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                     إجمالي الوفيات                    عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                        590651                               33306616

 

الهند                                        307231                              26948874

 

البرازيل                                  449858                                16120756

 

فرنسا                                   108596                                5917397

 

تركيا                                  46446                                      5194010

 

روسيا                                269666                                    5017795

 

المملكة المتحدة                    127724                               4464900

 

إيطاليا                             125335                                  4194672

 

ألمانيا                             87425                                  3652348

 

إسبانيا                           79620                                  3636453.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                   عدد الوفيات                 عدد الإصابات

 

25 - العراق                           16214                            1172042

 

  34 - الأردن                            9384                             731436

 

39 - الإمارات                          1654                             557619

 

40 - لبنان                            7684                                538668

 

43- المغرب                       9126                                 517113

 

44 -                   7264                               442071.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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