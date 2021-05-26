انطلاق الانتخابات الرئاسية في سوريا وافتتاح أكثر من 12 ألف مركز اقتراع... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وستظل المراكز مفتوحة حتى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، مع إمكانية تمديد العمل لخمس ساعات إضافية إن لزم الأمر، وسيتمكن الصحفيون من جميع أنحاء العالم والمراقبون المدعوون من مختلف البلدان من متابعة الانتخابات على مدار اليوم.

​وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، سامر زميرك، لوكالة "سبوتنيك": "إن سكان محافظة إدلب التي يحتلها الإرهابيون ومحافظة الرقة الخاضعة لسيطرة الأكراد سيتمكنون من التصويت في أماكن إقامتهم المؤقتة. وفي الوقت نفسه، سيتم تجهيز مركزي اقتراع في الجزء المحرر من محافظة إدلب بالتنسيق مع المحافظ ومفوضية انتخابات المنطقة".

وقال رئيس وفد المراقبين الروس، دميتري سابلين: "إنه يتعين على الدول الغربية الاعتراف بحق الشعب السوري في تقرير المصير واختيار الرئيس المقبل والتخلي عن العقوبات الأحادية الجانب".

بدوره، قال رئيس الوفد الأمريكي من مينيابوليس، وايت ميلر: "إن وجود مراقبين دوليين في الانتخابات الرئاسية في سوريا ضروري للحصول على صورة حقيقية لما يحدث، ومهم لمكافحة المعلومات المشوهة للواقع".

وسبق أن تحدث ممثلو المعارضة السورية الخارجية عن رفض المشاركة في الانتخابات الرئاسية، كما أدلت أنقرة بتصريح حول عدم شرعية الانتخابات في سوريا، وحظرت ألمانيا الانتخابات على أراضيها تمامًا.

وصرح المتحدث باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، بأن الاتحاد الأوروبي سيكون على استعداد لدعم إجراء انتخابات "حرة ونزيهة" في سوريا، لكنه يشك بشدة في أنها ستكون كذلك.