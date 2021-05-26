السفير السعودي في اليمن: "الحوثيون" لم يستجيبوا لمبادرة وقف إطلاق النار

دبي - محمود عبدالرازق - وقال آل جابر في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": إن "الحوثيين لم يستجيبوا لجهود وقف النار"، محملا إياهم مسؤولية زيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، خاصة في مأرب التي يقطنها ونزح إليها أكثر من مليوني نسمة.

​ويشهد اليمن، منذ 2014، معارك طاحنة بين قوات الحكومة المعترف بها دولياً، والمسنودة من تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية؛ وبين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب البلاد.

وأودى الصراع المستمر منذ أكثر من 6 أعوام في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.