شرطة نجران تلقي القبض على 3 مقيمين ارتكبوا جريمة سرقة محال تجارية

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مقيمين من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا جريمتي سرقة من محلين تجاريين، استولوا من خلالهما على مبالغ مالية تجاوزت (24) ألف ريال. واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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