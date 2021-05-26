ضبط 87 كجم من الحشيش المخدر بحوزة مواطن ومقيمة في عسير

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة منطقة عسير من ضبط 87 كيلوجراماً من الحشيش بحوزة مواطن ومقيمة.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بسمر، تمكنت من ضبط 87 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر بحوزة مواطن ومقيمة من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر.
وأضاف الدباش أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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